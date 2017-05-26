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تركيا تعلن "تطهير القضاء" بعد عزل 4 آلاف قاض
بكر بوزداغ وزير العدل التركي - تركيا

تركيا تعلن "تطهير القضاء" بعد عزل 4 آلاف قاض

2017-05-26 13:05:35
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ذكر وزير العدل التركي، بكر بوزداج، اليوم الجمعة، أن تركيا عزلت أكثر من أربعة آلاف قاض وممثل للادعاء، جراء الاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وأوضح بوزداج، في كلمة له بأنقرة، نقلتها رويترز، إن القضاء جرى “تطهيره” من أنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز الماضي.

وشهدت تركيا إقالة وإيقاف أكثر من 100 ألف شخص في الشرطة والقضاء والقطاعين الحكومي والخاص، بسبب مزاعم بصلتهم بالانقلاب الفاشل، الأمر الذي أثار قلق حلفاء تركيا الغربيين وجمعيات حقوق الإنسان.

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