أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في تاورمينا (إيطاليا) أن “المشكلة” الكورية الشمالية “سيتم حلها”، وذلك خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال الرئيس الأميركي إن كوريا الشمالية “مشكلة كبيرة”، لكنه أكد لرئيس الوزراء الياباني أن القضايا المتعلقة ببيونغ يانغ ستُحل.

ونقلت “رويترز” عن ترامب، وهو يجلس بجانب آبي، خلال اجتماع ثنائي، قبل قمة مجموعة السبع، قوله: “الموضوع في ذهننا بشكل كبير.. إنها مشكلة كبيرة. إنها مشكلة عالمية وستُحل. عند مرحلة ما ستُحل”.

وينظر إلى تنامي التهديد النووي والصاروخي من كوريا الشمالية على أنه تحد أمني كبير لترامب الذي تعهد بمنع بيونغ يانغ من امتلاك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ نووي، ويقول خبراء إنها لا تستطيع الحصول على هذه القدرة قبل 2020.

والتقى ترامب مع آبي قبيل بدء قمة قادة دول مجموعة السبع في صقلية، التي ستتباحث خصوصا في المسألة الكورية الشمالية بعد سلسلة تجارب لصواريخ باليستية في ما يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.