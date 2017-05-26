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السيسي يتابع تداعيات «هجوم المنيا» الإرهابي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتابع تداعيات «هجوم المنيا» الإرهابي

2017-05-26 13:05:50

قالت مصادر حكومية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مع الحكومة وكبار رجال الدولة حادث الهجوم المسلح على أتوبيس الأقباط بمحافظة المنيا، الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

وكان مسلحون اعترضوا طريق أتوبيس يقل عددًا من الأقباط كانوا فى طريقهم لدير الأنبا صموئيل بالطريق الغربى الصحراوى.

وقالت مصادر بهيئة الإسعاف بمحافظة المنيا إنه تم نقل جثث 24 قتيلا إلى مستشفيات محافظة المنيا ومنها مستشفيات العدوة والمنيا ومغاغة وجار نقل 16 مصابا آخرين، من موقع الهجوم المسلح على أتوبيس الأقباط.

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