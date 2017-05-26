قالت صحيفة “الميرور” البريطانية إن محكمة بريطانيا ضاعفت الحكم على جندى بريطانى سابق سجن، أشعل النار على متن طائرة متجهة من برمنجهام إلى شرم الشيخ فى صيف 2015، ليصل إلى 10 أعوام.

وأضافت الصحيفة أن جون كوكس، البالغ من العمر 46 عاما صدر حكم ضده بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة بعد اعترافه بإشعال حريق متعمد على متن طائرة تابعة لخطوط طيران “مونارك”، وهو ما كان يمكن أن “يودى بحياة 200 شخص على متنها”.

ولكن وافقت محكمة الاستئناف المدعى العام فى أن الحكم مخفف ويجب زيادته، وبالفعل ضاعفته إلى 9 سنوات و6 أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن كوكس كان سكرانا عندما أشهر النار فى حمام الطائرة، مما أدى إلى إصدار الطائرة لاستغاثة وانتهى الأمر بترك عشرات السائحين عالقين لأكثر من 24 ساعة، ويبدو أن كوكس كان يريد أن يدخن سيجارة عندما تركها مشتعلة فى الحمام، فأدت إلى اشتعال حريق.

