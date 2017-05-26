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شهود عيان: 10 مسلحين بزي «عسكري» نفذوا هجوم المنيا
مسلحون بالسودان

شهود عيان: 10 مسلحين بزي «عسكري» نفذوا هجوم المنيا

2017-05-26 12:46:30
كتب - أحمد فرهود

كشف شهود عيان، عن تفاصيل جديدة في الهجوم على حافلات الأقباط، بمحافظة المنيا، صباح اليوم الجمعة.

وأشار الشهود، في تصريحات نقلتها فضائية “أون لايف”، إلى أن 10 مسلحين ملثمين بزي “عسكري”، قاموا بالهجوم على 3 حافلات، تنقل العشرات من الأقباط إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 25 آخرين.

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