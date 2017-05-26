كشف شهود عيان، عن تفاصيل جديدة في الهجوم على حافلات الأقباط، بمحافظة المنيا، صباح اليوم الجمعة.

وأشار الشهود، في تصريحات نقلتها فضائية “أون لايف”، إلى أن 10 مسلحين ملثمين بزي “عسكري”، قاموا بالهجوم على 3 حافلات، تنقل العشرات من الأقباط إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 25 آخرين.