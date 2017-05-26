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رئيس الوزراء: «هجوم المنيا» لن يمر مرور الكرام
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء: «هجوم المنيا» لن يمر مرور الكرام

2017-05-26 12:36:28

يتابع رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، حادث الهجوم الإرهابي على حافلات الأقباط، بمحافظة المنيا، لحظة بلحظة، حيث يتواصل مع كافة المسؤولين في الدولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه إسماعيل، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة تجاه المصابين، وسرعة ضبط الجناة ممن ارتكبوا هذا الحادث الإرهابي.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الحادث الإرهابي، لن يمر مرور الكرامز

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.

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