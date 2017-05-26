الشرطة البريطانية تعتقل الشخص العاشر في إطار التحقيق بهجوم مانشستر2017-05-26 13:17:24
ألقت الشرطة البريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة القبض على الشخص العاشر في إطار التحقيق بهجوم مانشستر ، فيما يتسع البحث عن شركاء لمفجر مانشستر سلمان العبيدي.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية - على موقعها الإلكتروني اليوم - إن الرجل تم اعتقاله في منطقة “موس سايد” بالجزء الجنوبي من مدينة مانشستر، والذي يتركز عليه معظم نشاط الشرطة منذ الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الاثنين الماضي وأسفر عن 22 قتيلا وإصابة أكثر من 60 آخرين.
وبالإضافة لذلك قالت شرطة مقاطعة مانشستر الكبرى إن عناصرها ذهبت لتفتيش عنوان منفصل في “موس سايد” وعقار في بلدة “سانت هيلينز” الواقعة على بعد 25 ميلا من مدينة ليفربول.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب الشرطة فإن “عمليات البحث مرتبطة بهجوم يوم الاثنين على قاعة مانشستر أرينا، لكن هذا يعد تحقيقا ذو طبيعة متسارعة ، ونحن نحافظ على التعامل بعقلية متفتحة في هذه المرحلة”.
كما لفتت إلى أن 10 أشخاص حتى الآن هو إجمالي من تم اعتقالهم على خلفية التحقيق الذي أطلق خلاله سراح رجل وامرأة بدون توجيه اتهامات إليهما.
كما أوضحت الصحيفة أن أجهزة الأمن تخشى من أن خلية إرهابية لديها القدرة على تصنيع المزيد من القنابل لا تزال حرة طليقة.
ونوهت إلى أن الهجوم على مانشستر أرينا أظهر مستوى أكبر من التعقيد عما كانت تظن الأجهزة الأمنية أنه محتمل ، ووفقا للصحيفة فإن التحقيقات تركزت على جالية ليبية كبيرة بالمدينة، عاد بعض أفرادها إلى البلاد من أجل القتال في ثورة 2011.
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