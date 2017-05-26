نتنياهو يستأنف مهامه بعد خضوعه لعملية جراحية في الكلى

استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهامه غداة خضوعه مساء الخميس لعملية تفجير حصى في الكلى، بحسب ما اعلن بيان صدر عن مكتبه الجمعة.

وقال البيان “جرت العملية التي تمت تحت التخدير بشكل ناجح في مستشفى هاداسا في القدس. رئيس الوزراء تعافى واستأنف مهامه كاملة”.

وكان وزير البيئة زئيف إلكين تولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا بحسب مكتب نتنياهو مساء الخميس.

وكان نتنياهو (67 عاما) امضى في المستشفى ساعتين في كانون الاول/ ديسمبر 2013 اثر التهاب في الجيوب الأنفية.

وفي آب/ أغسطس 2013، أخضع لعملية جراحية في القدس المحتلة بعد انزلاق غضروفي، ما اضطره إلى اخذ فترة نقاهة استمرت بضعة أيام.