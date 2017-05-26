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تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط
مسلحين مجهولون

تفاصيل «هجوم المنيا» الإرهابي.. استهداف 3 حافلات للأقباط

2017-05-26 12:26:13
كتب - أحمد فرهود

كشف عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف عشرات الأقباط، صباح اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي.

وأوضح ملك، في مداخلة هاتفية مع فضائية “أون لايف”، أن مسلحون استهدفوا أتوبيس وسيارتي ميكروباص ونصف نقل، ينقلون عشرات الأقباط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هؤلاء الأقباط، كانوا في طريقهم من محافظة بني سويف، إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.

جدير بالذكر، أن مسلحين، شنوا هجوماً إرهابياً، صباح اليوم الجمعة، على حافلات تنقل العشرات من الأقباط، كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، في محافظة المنيا.

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