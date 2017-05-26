نصرالله يصف إعلان الرياض بـ"الفضيحة" ولن يكون له أي انعكاس على لبنان2017-05-26 12:18:48
قال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصرالله إن كل ما صدر من مواقف في “إعلان الرياض” لن يكون له أي انعكاس على لبنان.
وأشار نصرالله إلى أن “الاعلان هو إعلان سعودي – أمريكي” واصفاً الامر بأنه “فضيحة”.
واعتبر نصر خلال إحياء “الذكرى 17 لعيد المقاومة والتحرير” ما قاله وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بعد صدور “إعلان الرياض” بـ”الموقف الشجاع والصادق والصريح” مشيراً الى موقف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي أكّد أن لبنان ملتزم بخطاب القسم، وموقف الحكومة الذي أكد ذلك أيضاً.
وأنهت القمة العربية الإسلامية الأمريكية أعمالها في العاصمة السعودية يوم 21 من الشهر الجاري ببيان ختامي عنوانه “إعلان الرياض” أكد على أهمية مواجهة “الإرهاب” وضرورة الشراكة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.
وأشار إعلان الرياض إلى الالتزام الراسخ للدول المشاركة في القمة بمحاربة “الإرهاب” بكل أشكاله، مؤكدا الاتفاق بين هذه الدول على التصدي للجذور الفكرية “للإرهاب” وتجفيف مصادر تمويله.
وعن الوضع في البحرين، قال نصرالله إن “الكل يعرف أن هناك حراكا سلميا في البحرين ويشكل اغلبية الشعب البحريني يقوده الشيخ عيسى قاسم بحكمة وروية وبعيدا عن العنف”.
وعن قمة الرياض قال “انها قمة ثنائية بين السعودية وأمريكا، أما باقي الدول الإسلامية فكانت مجرد ضيفة، وقد فوجئوا جميعاً بصدور البيان الذي لم يطلعوا عليه”.
واعتبر أن “ما أسموه بالقمة الموسعة، هو لتعظيم ترامب وتكريمه، والتهويل على إيران ومحور المقاومة”.
وقدم نصر الله نصيحة إلى السعودية “بإبقاء الصراع والحقد على جنب، لأن حلكم الوحيد هو الحوار والتفاوض مع إيران”.
وتابع “اننا سنبقى ندعو لوقف العدوان على اليمن ووقف العدوان على شعب البحرين”.
وأعلن أنه “لا شيء جديد نخاف منه”، مؤكدا أن “حركة المقاومة لن تتأثر ولن تهتز، لا بل نحن في محور المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى، وأشد عزما وأعلى إيمانا”.
وعن الوضع في لبنان دعا نصرالله الدولة اللبنانية إلى “عدم السماح باستمرار الوضع القائم في جرود عرسال” حيث يتواجد المسلحون .
وأشار نصر الله إلى أن “مسار الحرب مع هذه الجماعات في سوريا والعراق أخذ منحنى مختلف”.
وعن قانون الانتخابات، قال نصرالله “الوقت يضيق، لكننا مازلنا نأمل بالتوصل إلى قانون جديد”.
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