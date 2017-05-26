أكد سكان في العاصمة الليبية طرابلس الجمعة أن قصفًا بالسلاح الثقيل يتواصل منذ ثلاث ساعات تقريبًا في عدد من ضواحي المدينة، بينها أحياء أبوسليم، والهضبة، وغرب عين زارة، وباب بن غشير.

وشوهد عمود دخان يتصاعد من المنطقة الواقعة بين أبوسليم والهضبة.

وقال شهود عيان من المنطقة، اتصلت بهم موقع “بوابة الوسط” إن إطلاق الرصاص بدأ منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، ولم تعرف الأسباب بعد، ولا الأطراف التي تتبادل إطلاق النار.

وتشهد ليبيا اضطرابات وانفلاتا امنيا منذ الاطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع شار ثلاث حكومات على إدارتها؛ وهى حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي، المدعومة من الأمم المتحدة.