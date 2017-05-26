أجرى رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، اتصالاً هاتفياً مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

ويتابع إسماعيل، مع وزير الداخلية، تداعيات الهجوم الإرهابي على “أتوبيس الأقباط”، على الطريق الغربي، في محافظة المنيا.

ومن جانبه، أمر وزير الداخلية، بسرعة تشكيل فرق أمنية، وإغلاق الطرق، لضبط مرتكبي الحادث.