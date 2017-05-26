 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 01:16 مساءً
روابط سريعة
رئيس الحكومة يتابع مع وزير الداخلية «هجوم المنيا»
شريف اسماعيل‎

رئيس الحكومة يتابع مع وزير الداخلية «هجوم المنيا»

2017-05-26 12:12:42
كتب - أحمد فرهود

أجرى رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، اتصالاً هاتفياً مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

ويتابع إسماعيل، مع وزير الداخلية، تداعيات الهجوم الإرهابي على “أتوبيس الأقباط”، على الطريق الغربي، في محافظة المنيا.

ومن جانبه، أمر وزير الداخلية، بسرعة تشكيل فرق أمنية، وإغلاق الطرق، لضبط مرتكبي الحادث.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3