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مقتل 23 شخصاً وإصابة 25 آخرين في هجوم «أتوبيس الأقباط»
سيارة اسعاف ـ حادث تصادم‎

مقتل 23 شخصاً وإصابة 25 آخرين في هجوم «أتوبيس الأقباط»

2017-05-26 12:07:26
كتب - أحمد فرهود

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مقتل 23 شخصاً وإصابة 25 آخرين، في الهجوم الإرهابي على “أتوبيس الأقباط”، بالطريق الغربي، في محافظة المنيا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، عن أنه يتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة، لتقلي الإسعافات اللازمة.

وأوضح مجاهد، في مداخلة هاتفية مع فضائية “أون لايف”، أن أعداد الضحايا من المرجح أن تتزايد، حيث لا تزال عملية نقلهم جارية حتى الآن.

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