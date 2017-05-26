أعلنت وزارة الصحة المصرية، مقتل 23 شخصاً وإصابة 25 آخرين، في الهجوم الإرهابي على “أتوبيس الأقباط”، بالطريق الغربي، في محافظة المنيا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، عن أنه يتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة، لتقلي الإسعافات اللازمة.

وأوضح مجاهد، في مداخلة هاتفية مع فضائية “أون لايف”، أن أعداد الضحايا من المرجح أن تتزايد، حيث لا تزال عملية نقلهم جارية حتى الآن.