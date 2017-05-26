وصل إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، أوهورو كينياتا رئيس كينيا، في زيارة لمصر يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وحرص وزير الخارجية سامح شكري، على استقبال الرئيس الكيني بصالة الرئاسة بمطار القاهرة، فور وصوله.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس كينيا الرئيس السيسي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتي المجالات.

