أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل الآن، بأن قوات الحماية المدنية، دفعت بـ14 سيارة مطافئ، لمحاولة السيطرة على الحريق الذي نشب في سوق ملابس إمبابة.

وكان حريقاً نشب صباح اليوم الجمعة، في سوفق ملابس إمبابة.