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14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق «سوق إمبابة»
الحماية المدنية‎

14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق «سوق إمبابة»

2017-05-26 11:57:45

أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل الآن، بأن قوات الحماية المدنية، دفعت بـ14 سيارة مطافئ، لمحاولة السيطرة على الحريق الذي نشب في سوق ملابس إمبابة.

وكان حريقاً نشب صباح اليوم الجمعة، في سوفق ملابس إمبابة.

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