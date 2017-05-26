أعلن فلاديمير ليونتيف، نائب مدير قسم الحد من انتشار الأسلحة والرقابة عليها بوزارة الخارجية الروسية، أن روسيا لم تسحب مقترحاتها بشأن الدرع الصاروخية، مشيرا إلى أن بلاده لم تتلق إشارات باستعداد الإدارة الأميركية الجديدة للحوار حول هذه المقترحات.

وقال ليونتيف لوكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الجمعة :”من الصعب الآن التكهن بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن الحوار حول الدرع الصاروخية”.

وأضاف “نحن دائما ندعو للتعاون في هذا المجال وقدمنا الاقتراح اللازم”، موضحا أن مثل هذا التعاون يتعين أن يكون على أسس متكافئة ويأخذ بعين الاعتبار مصالح ومخاوف الطرفين.