نفى الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد حول هروبه، مشيرا إلى أن سفره جاء بسبب “موقف صعب”.

وقال كوليبالي من خلال تدوينه له باللغة الإنجليزية على صفحته بموقع التواصل الاجتماع “فيس بوك” : “سافرت بسبب موقف صعب وليس لدي أي خطط للهروب، وسأعود لصفوف الفريق مرة أخرى”.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن عن تغيب المهاجم الايفواري المحترف بصفوف الفريق من مران أمس الخميس ليبلغه بالسفر إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت بعض المصادر الإعلامية أن كوليبالي قد غادر مصر لأداء الاختبارات بأحد الأندية الإنجليزية.