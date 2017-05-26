أعلن مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إطلاق مسلحين، صباح اليوم الجمعة، النار على أتوبيس ينقل العشرات من الأقباط، بالطريق الصحراوي الغربي.

ووفقاً لفضائية “إكسترا نيوز”، كان الأتوبيس في طريقه إلى دير الأنبا صموئيل، بالمنيا.

وتشير الأنباء الأولية عن سقوط عدد من الضحايا.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل...