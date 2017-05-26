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هجوم إرهابي على «أتوبيس أقباط» بالمنيا
مسلحين

هجوم إرهابي على «أتوبيس أقباط» بالمنيا

2017-05-26 11:45:39
كتب - أحمد فرهود

أعلن مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، إطلاق مسلحين، صباح اليوم الجمعة، النار على أتوبيس ينقل العشرات من الأقباط، بالطريق الصحراوي الغربي.

ووفقاً لفضائية “إكسترا نيوز”، كان الأتوبيس في طريقه إلى دير الأنبا صموئيل، بالمنيا.

وتشير الأنباء الأولية عن سقوط عدد من الضحايا.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل...

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