قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: إن لقائه بالملكة إليزابيث ملكة بريطانيا خلال جولته الخارجية الأخيرة التي اختتمها أمس الخميس كان طيبًا للغاية.

وأضاف البابا تواضروس، في تصريحات له خلال لقائه بعدد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية عقب عودته إلى القاهرة، أن الملكة إليزابيث أعربت عن تعازيها للكنيسة المصرية في شهداء حادثي كنيستي الاسكندرية وطنطا، مشيرا إلى أنه دار الحديث خلال اللقاء حول دور وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما سألت الملكة عن علاقة الكنيستين المصرية والإثيوبية.

وأشار البابا تواضروس إلى أن لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور البطريرك كيريل بطريرك الكنيسة الروسية اتسم بالمودة حيث سأل الرئيس الروسي عن مصر والكنيسة القبطية كما عبر عن تقديره واحترامه الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه بالرئيس الشجاع مثنيًا علي دوره وجهوده الطيبة.

وأوضح أن الرئيس بوتين حمله سلامه وتحياته للرئيس السيسي، واختتم البابا كلمته بشكره العميق للحضور على محبتهم الفياضة وحسن استقبالهم.