ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنحو 2.1 مليار جنيه، وكذلك قيم التداولات بنحو 270 مليون ورقة مالية لتربح نحو 4.04 مليار جنيه.

وسجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 6.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.86 مليار ورقة مالية منفذة على نحو 147 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.59 مليار ورقة منفذة على نحو 132 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل بحسب تقرير البورصة الأسبوعي فقد سجلت قيمة تداول قدرها 5.13 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 9.13 مليون ورقة منفذة على1831 عملية خلال الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على نحو 89.44%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.59%.