الاستثمار: تأسيس 347 شركة جديدة في أسبوع2017-05-26 11:21:04
أعلنت وزارة الاستثمار، عن تأسيس 347 شركة جديدة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية بمعدل تأسيس يومى بلغ 69 شركة، وذلك بإجمالى رأس مال مصدر 386.4 مليون جنيهاً توفر 2064 فرصة عمل للشباب المصرى منها 820 فرصة عمل حرفية.
وأضافت الوزارة، فى تقريرها الأسبوعى اليوم الجمعة، أن رأس المال رأس المال المصرى فى تأسيس هذه الشركات بلغ 363.8 مليون جنيهاً، ورأس المال العربى 19.5 مليون جنيهاً بينما مثل رأس المال الأجنبى 3 مليون جنيهاً، مشيرة إلى أن هذه الشركات تعمل فى القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى أن لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا الأسبوع، انتهت من إجراءات البت فى عدد 41 قطعة أرض بإجمالى 31 فدان تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة إجمالية تبلغ 255.3 مليون جنيهاً، وذلك فى إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تفعيل القوانين، وسرعة الانتهاء من الأراضى المخصصة لأغراض الاستثمار.
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