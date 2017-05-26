قالت دار الإفتاء،إن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر – لعموم البلوى بها – ما لا يمكن الاحتراز عنه، كبلع الريق وغبار الطريق، وذوق الطعام للمرأة في البيت وشم الروائح الطيبة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل دخول الدخان أو أحد الروائح في أنف وفم الصائم الذي يعمل في المطابخ أو أحد مصانع التبغ والسجائر هل هذا يفسد الصوم؟، أن بعض الفقهاء ذكر أن مثل هذه الأمور لو كانت مما حرمها الله تعالى ورسوله في الصيام، أو مما يفسد بها الصيام لأوضحها وبينها وشرحها صلى الله عليه وسلم للأمة.

وأوضحت أنه لا بأس بذوق الطعام بالفم بشرط ألا يبتلع الصائم شيئًا منه فيذوقه في فمه ويلفظه، منوها بأن الفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف ولا يؤثر هذا على الصيام، كما أنه يجوز للصائم أن يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه.