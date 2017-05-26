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حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات أثناء «الصيام»
تلفزيون مشاهدة

حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات أثناء «الصيام»

2017-05-26 11:15:30

أكدت دار الإفتاء، أن شهر رمضان الكريم، هو شهر العبادة والقرآن وإحياء كل نوازع الخير في بني البشر، وهو فرصة لخروج الإنسان من الذنوب، فلا بد من اغتنام الفرصة في الخير دائمًا.

وقالت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم في صيام الشباب الصائمين ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية؟»، إنه لا بأس من الترويح عن النفس بعض الوقت في نهار رمضان بمشاهدة البرامج الجادة أو الأفلام البريئة الخالية من وسائل الشر وتدمير الأخلاق والقيم.

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