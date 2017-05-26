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«القومية للأنفاق»: تعويضات محال «بولاق أبو العلا» بـ 171 مليون جنيه
مترو الانفاق

«القومية للأنفاق»: تعويضات محال «بولاق أبو العلا» بـ 171 مليون جنيه

2017-05-26 11:25:04
محيط - خالد الريس

أكد المهندس حسن توفيق المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تسلمت 32 محل تجاري بمنطقة “بولاق أبو العلا” بمنطقة أعمال إنشاء المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن التعويضات بلغت 150 مليون جنية للملاك و21 مليون جنيه للمستأجرين. 
وأشار توفيق من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، إلى أن تم عرض العديد من خيارات التعويض لأصحاب المحال مثل الحصول على تعويض مادي أو اعطائهم محال بديلة عقب الانتهاء من الانشاءات بالإضافة إلى تعويض جزئي، مضيفا أن تعويضات المحلات وصلت لـ20 ألف جنيه للمتر للملاك و7 ألاف جنيه للمستأجر.
وأوضح أن أعمال إنشاء “مترو الأنفاق” ستستغرق 3 سنوات.

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