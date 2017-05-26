شب حريق منذ قليل، بمنطقة سوق الملابس بإمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة فى محاولة للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغاً بنشوب حريق بسوق الملابس في إمبابة، فتم إخطار الحماية المدنية، وجار السيطرة على الحريق، وبيان أسباب اندلاعه.