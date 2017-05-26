يتأهب مجلس ادارة الزمالك للدخول فى مفاوضات جادة مع الكونغولى فابريس اندواما مهاجم الوداد المغربى لجس نبضه فى ارتداء الفانلة البيضاء بداية الموسم المقبل .

ويرغب مجلس الزمالك فى تلبية طلب البرتغالى ايناسيو المدير الفنى للفريق الأبيض بالتعاقد مع مهاجم افريقي سوبر فى حالة رحيل النيجيرى ستانلى المعار من وادى دجلة للقلعة البيضاء بنهاية الموسم .

ويفضل المجلس الابيض التعاقد مع مهاجم الوداد لان عقده مع ناديه سينتهى بنهاية الموسم الأمر الذى لن يكلف خزينة النادى اى مقابل مادى باستثناء قيمة عقده.

ويطلب وادى دجلة الحصول على مليون ونصف دولار للموافقة على بيع ستانلى للزمالك بشكل نهائى بعد انتهاء اعارته لمدة موسم والتى كلفت الخزينة البيضاء 900 الف دولار الأمر الذى يرفضه مجلس الزمالك نظرا بعد ارتفاع سعر الدولار من 10 جنيهات الى 18 جنيها تقريبا.