وقعت مصر وبيلاروسيا خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الجانبين تستهدف تحقيق التكامل القائم على تبادل المصلحة المشتركة لكلا البلدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، وذلك فى ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية، التى استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك على مدى يومين، وقد ترأس الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسى وبمشاركة الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المصرية والبيلاروسية.

وقال قابيل، إن خارطة الطريق التى تم توقيعها بالأحرف الأولى تمثل نواة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا حيث تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات المحددة على مدى العامين الجارى والمقبل، مؤكداً أن اجتماعات اللجنة وضعت أساسا راسخا لبدء مرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادى البناء، والذى يصب فى مصلحة الاقتصاديين المصرى والبيلاروسى على حد سواء.

ولفت الوزير، بحسب بيان اليوم، الجمعة، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مكثفة مع عدد من المسئولين فى بيلاروسيا تضمنت لقاء مع فلاديمير سماشكو، نائب رئيس الوزراء البيلاروسى ولقاء مع فلاديمير ماكيه وزير الخارجية البيلاروسى تناولت بحث سبل التعاون فى المجالات التجارية والاقتصادية فى المرحلة المقبلة، حيث عبروا عن تطلعهم للزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لبيلاروسيا تلبية لدعوة الرئيس البيلاروسى لوكاشينكو، مشيراً إلى أنه تم أيضاً عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين وفد رجال الاعمال المصريين ونظرائهم من الجانب البيلاروسى لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات وخاصةً التجارة والاستثمار، الصناعة، الزراعة، النقل، التشييد والبناء، السياحة، الصحة، الموارد المائية والرى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع المصرفى، البتروكيماويات، الكهرباء والطاقة.

وأوضح قابيل أن فعاليات اللجنة شهدت توقيع مذكرتى تفاهم تضمنت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية إلى جانب مذكرة أخرى بين كل من هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ووزارة الاقتصاد البيلاروسية.

وأضاف الوزير أن أعمال اللجنة تضمنت أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال المشترك ومناقشة الوضع الحالى وآفاق تنمية وتطوير التعاون المصرى البيلاروسى المشترك فى مجال التجارة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات الأخرى.