قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قيام البنك بسداد مبلغ 319 ألفا و334 جنيها قيمة المصروفات الدراسية لعدد 947 من الطلبة غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية بجامعة العريش، وذلك تقديرا لظروفهم وفي ضوء الظروف التي تمر بها المحافظة وتأكيدًا على مظلة الرعاية الاجتماعية التي يساهم فيها بنك ناصر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بعدم حرمان أي طالب من الدراسة بالجامعات أو المدارس الحكومية بسبب عجزه عن دفع المصروفات الدراسية أو النظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا تطلب الأمر ذلك.

جدير بالذكر أن بنك ناصر يقوم في إطار مسئوليته الاجتماعية بتقديم مساعدات نقدية دفعة واحدة لطلاب العلم بالجامعات والمعاهد الحكومية ممن استحقت عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها وذلك وفق عدد من الإجراءات الخاصة، بما في ذلك إجراء بحث اجتماعي بشأن حال أسر هؤلاء الطلاب وتعثرهم في سداد المصروفات.