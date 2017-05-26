التضامن: سداد مصروفات دراسية لـ947 طالباً بجامعة العريش2017-05-26 10:50:17
قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قيام البنك بسداد مبلغ 319 ألفا و334 جنيها قيمة المصروفات الدراسية لعدد 947 من الطلبة غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية بجامعة العريش، وذلك تقديرا لظروفهم وفي ضوء الظروف التي تمر بها المحافظة وتأكيدًا على مظلة الرعاية الاجتماعية التي يساهم فيها بنك ناصر.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بعدم حرمان أي طالب من الدراسة بالجامعات أو المدارس الحكومية بسبب عجزه عن دفع المصروفات الدراسية أو النظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا تطلب الأمر ذلك.
جدير بالذكر أن بنك ناصر يقوم في إطار مسئوليته الاجتماعية بتقديم مساعدات نقدية دفعة واحدة لطلاب العلم بالجامعات والمعاهد الحكومية ممن استحقت عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها وذلك وفق عدد من الإجراءات الخاصة، بما في ذلك إجراء بحث اجتماعي بشأن حال أسر هؤلاء الطلاب وتعثرهم في سداد المصروفات.
-
تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح ...Fri, 26 May 2017 07:31:04 GMT
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمانThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT