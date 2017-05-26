«الزراعة»: تخصيص أراضي لإقامة 6 مشروعات عامة2017-05-26 10:47:28
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على تخصيص مساحات من الأراضي، لإقامة عدد من المشروعات الخدمية والمنفعة العامة في 6 محافظات، هي: الشرقية، وأسيوط، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والغربية.
جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الملفات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي، وتخصيص مساحات من الأراضي لإقامة عدد من مشروعات النفع العام.
ووافق المجلس على تخصيص مساحة 19 قيراطا، بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، لإقامة مركز شباب، ووحدة بيطرية، ووحدة صحية، فضلًا عن مساحة 6 فدان، بمنطقة دير الجنادلة في أسيوط، لإقامة سوق للجملة ومجزر حديث.
وقرر مجلس إدارة الهيئة تخصيص مساحة 1 فدان، و2 قيراط، و21 سهما، بقرية جرجس بمحافظة الفيوم، لإقامة سوق للجملة، كذلك 135 م 2 ، بمنطقة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، لإقامة مكتب للبريد، و1 فدان، بمنطقة المحمودية بمحافظة بني سويف، لإقامة مركز شباب، و مساحة 1793م 2 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية لإقامة نادي لأفراد الشرطة.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي، لإقامة مشروعات المنفعة العامة، تأتي ضمن خطة الدولة وتوجهات الحكومة والقيادة السياسية في مصر، للتيسير على المواطنين، وتحفيف العبء عن كاهلهم، وإتاحة الخدمات لهم، خاصة في المناطق النائية.
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