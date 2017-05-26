أنهى الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، انتشار القوات الاتحادية في شوارع العاصمة، وذلك بعد يوم من إرساله الجيش لاحتواء احتجاجات عنيفة ضد حكومته، التي تعصف بها فضائح.

وقال العضو المعارض في الكونجرس البرازيلي، أليساندرو مولون - وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية - “قرار لا يمكن تصوره ولا يتناسب تماما مع الوضع، إنه يظهر حكومة هشة أيامها معدودة”.

وأثار قرار تامر إرسال الجنود إلى برازيليا - الأربعاء الماضي - عاصفة من الانتقادات في بلد لا تزال فيه ذكريات الحكم الديكتاتوري العسكري بين 1964 و1985 حاضرة في الأذهان.

وكانت احتجاجات الأربعاء، الأعنف في برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013، تأججت إثر أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير.

ورفض تامر الاستقالة الأسبوع الماضي بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقا في مزاعم الرشى، التي وردت في شهادة للملياردير خوسلي باتيستا، صاحب شركة عملاقة لتعليب اللحوم وجاءت مزاعمه من محادثة سجلها سرا مع تامر.