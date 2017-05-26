بالشروط.. «التعليم العالي» تفتح باب التقدم لمنح التدريب بالهند2017-05-26 10:45:13
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة حول المنح التدريبية المقدمة من الهند.
وأشار التقرير إلى أن هذه المنح تأتي في إطار البرنامج الهندي للتعاون الفنى والاقتصادى (ITEC) لتنمية الكوادر البشرية بالحكومة المصرية لعام 2017/2018 فى كافة التخصصات والمجالات المختلفة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني: (https://www.itecgoi.in/coursecal.php)، علمًا بأن أولى هذه البرامج التدريبية بدأ فى مايو الحالى، وآخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 31 مارس 2018 من خلال الموقع الإلكترونى المذكور.
وأضاف التقرير أنه يشترط للتقدم لهذه البرامج: إجادة اللغة الإنجليزية “قراءة وكتابة وتحدثًا”، وأن يكون عمر المتقدم ما بين 25 و 45 سنة، وأن تتوافر لديه الخبرة العلمية والعملية المطلوبة، ولم يسبق له حضور أى برنامج تدريبى فى الهند من قبل.
وأوضح التقرير أن الحكومة الهندية تتحمل تكاليف السفر والدراسة والإقامة وبدلات الإعاشة، كما أنها تصرف لكل متدرب بدل إعاشة قدره 25.000 روبية شهريًا شاملًا تكاليف الوجبات، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه البرامج.
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