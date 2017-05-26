 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 11:53 صباحاً
روابط سريعة
مقتل 29 مسلحا كردستانيا علي يد قوات الأمن التركية شرق البلاد
قوات الامن التركية

مقتل 29 مسلحا كردستانيا علي يد قوات الأمن التركية شرق البلاد

2017-05-26 10:42:47
وكالات

لقي 29 مسلحا من حزب العمال الكردستاني مصرعهم على يد قوات الأمن التركية شرق البلاد.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن مكتب حاكم إقليم تركي اليوم الجمعة قوله إن قوات الأمن قتلت 29 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عملية بمنطقة جبلية في إقليمي أغري وفان بشرق البلاد.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش التركي أن 3 من جنوده وأحد أفراد مجموعة حراسة مسلحة ترعاها الدولة قتلوا في عملية انطلقت من منطقة تندورك الجبلية الواقعة على حدود الإقليمين.
وقد انهار اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا ومسلحي حزب العمال الكردستاني في يوليو 2015 وشهدت مناطق جنوب شرق البلاد بعد ذلك بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في عام 1984.
وقتل ما يربو على 40 ألف شخص معظمهم أكراد في الصراع، فيما تصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3