لقي 29 مسلحا من حزب العمال الكردستاني مصرعهم على يد قوات الأمن التركية شرق البلاد.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن مكتب حاكم إقليم تركي اليوم الجمعة قوله إن قوات الأمن قتلت 29 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عملية بمنطقة جبلية في إقليمي أغري وفان بشرق البلاد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش التركي أن 3 من جنوده وأحد أفراد مجموعة حراسة مسلحة ترعاها الدولة قتلوا في عملية انطلقت من منطقة تندورك الجبلية الواقعة على حدود الإقليمين.

وقد انهار اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا ومسلحي حزب العمال الكردستاني في يوليو 2015 وشهدت مناطق جنوب شرق البلاد بعد ذلك بعضا من أسوأ أعمال العنف منذ بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في عام 1984.

وقتل ما يربو على 40 ألف شخص معظمهم أكراد في الصراع، فيما تصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.