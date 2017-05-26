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تقارير: محمد صلاح أو رمضان صبحي في ليفربول
محمد صلاح - روما

تقارير: محمد صلاح أو رمضان صبحي في ليفربول

2017-05-26 10:40:28

وضع نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نجم روما الإيطالي ورمضان صبحي نجم ستوك سيتي الإنجليزي على رأس دائرة اهتماماته للتعاقد مع أحدهما لخلافة فيليب كوتينيو المتوقع رحيله في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن وضع رمضان صبحي في المرتبة الثانية خلف الدولي المصري محمد صلاح بمعني لو فشل ليفربول في الحصول على توقيع لاعب روما الحالي فإن النادي سوف يتجه للحصول على خدمات رمضان.

وأشارت إلى أن ليفربول يعتقد أن عملية شراء رمضان صبحي قد تكون أسهل نوعًا ما من ضم محمد صلاح الذي بات مطمعًا لأندية أوروبية كبيرة.

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