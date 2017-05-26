شكّلت مديرية أمن الجيزة، 3 مجموعات أمنية، لملاحقة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، بعد هروبه من تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات، في قضية إهدار المال العام.

وكشفت مصادر أمنية، عن أن وزارة الداخلية، تجرى تحقيقات في واقعة هروب العادلي؛ تشمل سماع أقوال أفراد القوة المكلفة بحراسته، أثناء وضعه تحت “الإقامة الجبرية”، وفقاً لحكم قضائي سابق.

ونفت المصادر، في تصريحات صحفية، اتهامات إلهام شرشر، زوجة العادلي، بأن قوات الأمن اقتحمت مسكنها، دون إذن من النيابة، موضحة أن الحملات كانت لتنفيذ الحكم، وأمر النيابة بضبطه.