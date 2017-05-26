 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 11:40 صباحاً
روابط سريعة
مقتل مصورين صحفيين وإصابة 2 آخرين في قصف لميليشيات الحوثي شرقي مدينة تعز
الحوثيون - اليمن

مقتل مصورين صحفيين وإصابة 2 آخرين في قصف لميليشيات الحوثي شرقي مدينة تعز

2017-05-26 10:29:39
وكالات

لقي مصوران صحفيان مصرعهما وأصيب 2 آخرون في قصف لميليشيات الحوثي وصالح شرقي مدينة تعز اليمنية.
ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الجمعة دون المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك مع إعلان المركز الإعلامي لقيادة محور تعز انطلاق معركة تحرير القصر الجمهوري شرق مدينة تعز من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأفاد المركز بأن مدفعية الجيش الوطني دمرت مواقع المليشيات الانقلابية في القصر الجمهوري وأن معارك عنيفة تدور حاليا في مدرسة عمار بن ياسر آخر المباني المحيطة للقصر الجمهوري.
وكانت قوات الجيش الوطني قد سيطرت على مواقع هامة بالقرب من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات منها البنك المركزي والمباني المحيطة بشارع القصر وكلية الطب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3