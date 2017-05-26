لقي مصوران صحفيان مصرعهما وأصيب 2 آخرون في قصف لميليشيات الحوثي وصالح شرقي مدينة تعز اليمنية.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الجمعة دون المزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك مع إعلان المركز الإعلامي لقيادة محور تعز انطلاق معركة تحرير القصر الجمهوري شرق مدينة تعز من ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأفاد المركز بأن مدفعية الجيش الوطني دمرت مواقع المليشيات الانقلابية في القصر الجمهوري وأن معارك عنيفة تدور حاليا في مدرسة عمار بن ياسر آخر المباني المحيطة للقصر الجمهوري.

وكانت قوات الجيش الوطني قد سيطرت على مواقع هامة بالقرب من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات منها البنك المركزي والمباني المحيطة بشارع القصر وكلية الطب.