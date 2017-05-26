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القاسم: أحترم التصرفات «التشبيحية» للرئيس الأمريكي
الإعلامي فيصل القاسم

القاسم: أحترم التصرفات «التشبيحية» للرئيس الأمريكي

2017-05-26 11:04:49
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أعرب الإعلامي السوري فيصل القاسم عن احترامه لما وصفه بـ”التصرفات التشبيحية” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يتصرف بكل صدق – على حد تعبيره.
وقال القاسم من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : ” احترم الرئيس الامريكي ترامب في تصرفاته التشبيحية، لأنه لا يمثل، بل يتصرف بدون أقنعة ويعبر عن عقلية الكاوبوي الأمريكية الحاكمة الحقيقية بكل صدق”.

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