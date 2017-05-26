أعرب الإعلامي السوري فيصل القاسم عن احترامه لما وصفه بـ”التصرفات التشبيحية” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يتصرف بكل صدق – على حد تعبيره.

وقال القاسم من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : ” احترم الرئيس الامريكي ترامب في تصرفاته التشبيحية، لأنه لا يمثل، بل يتصرف بدون أقنعة ويعبر عن عقلية الكاوبوي الأمريكية الحاكمة الحقيقية بكل صدق”.