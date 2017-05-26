سعفان: توفير فرص عمل لائقة لذوي الاحتياجات الخاصة2017-05-26 10:13:15
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة، واعتبار عام 2018 عاما لهذه الفئة، فقد تم توجيه مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بضرورة بحث المشاكل التى يعانون منها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع وضع هذه الفئة في أولويات توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم بما يساهم فى دمجهم بالمجتمع.
وقال إنه في هذا الإطار شاركت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية مع مديريات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والشئون الصحية، والشباب والرياضة والإسكان ولجنة المجتمع المدنى بالمحافظة، في مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام “الواقع والمأمول”، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد سلطان.
ومن جانبه أشار محمد قنديل مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، إلى أن المؤتمر ناقش أهم المشاكل التي يعاني منها ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، واستعراض الدور المتميز والجهد المبذول من قبل الوزارة تجاه تلك الفئة الذى نال استحسان وتقدير الحضور بالمؤتمر.
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