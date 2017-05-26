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تقارير أمريكية: تراجع إصدار التأشيرات لمواطني دول قرار حظر السفر خلال الشهر الماضي
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تقارير أمريكية: تراجع إصدار التأشيرات لمواطني دول قرار حظر السفر خلال الشهر الماضي

2017-05-26 10:13:58
وكالات

أفادت تقارير إخبارية أمريكية بتراجع إصدار تأشيرات الدخول للولايات المتحدة الأمريكية لمواطني 7 دول الذين يشملها قرار حظر السفر المؤقت خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة أقل 50 في المئة عن المتوسط الشهري العام الماضي.
وأشارت التقارير - وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية - إلى أنه كان العدد الإجمالي للتأشيرات الأمريكية لغير المهاجرين، التي أصدرتها الولايات المتحدة لأشخاص من كل الدول أقل 15 في المئة في أبريل عن المتوسط الشهري في 2016.
وأضافت أن مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة التي شملها الحظر، حصلوا على تأشيرات للزيارة أقل 40 في المئة في مارس عن المتوسط الشهري العام الماضي.
وأوضحت أن مواطني هذه الدول حصلوا على نحو 2800 تأشيرة لغير المهاجرين في أبريل 2017، مقارنة مع متوسط شهري خلال العام المالي 2016 بلغ نحو 5700، وأكثر من 6 آلاف في المتوسط الشهري لعامي 2015 و2014، وبيانات الأعوام السابقة متاحة للعام المالي بأكمله وليس لكل شهر على حده.

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