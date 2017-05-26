تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا بشأن جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على شبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

أشار التقرير الى أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حاليًا بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات ، والتي بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017 ، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد 9292 إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة عدد 18 مخالفات بمحافظة أسوان ، وعدد 241 إزالة بمحافظة قنا ، و75 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 114 إزالة بمحافظة أسيوط وعدد 99 إزالة في محافظة بني سويف ، و411 إزالة بمحافظة المنيا و 1422 إزالة بمحافظة الفيوم و146 إزالات بمحافظة الجيزة و696 إزالة بمحافظة الإسماعيلية ..

واضاف التقرير انه تم إزالة 195 تعديا بمحافظة دمياط و 647 إزالة بمحافظة الشرقية ، وأيضًا 1009 إزالة بمحافظة الدقهلية .. إلى جانب 1606 إزالة بمحافظة القليوبية و562 إزالة بمحافظة المنوفية ، وكذلك 990 إزالات بمحافظة الغربية علاوة على 278 إزالات بمحافظة كفر الشيخ ، وأيضًا 367 إزالة بمحافظة الإسكندرية ، و416 إزالة بمحافظة البحيرة .

أفاد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري بأن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه (54971) إزالة طبقًا لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

وأكد الدكتور عصـــام خليفــــة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 22642 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية ، حيث تم تنفيذ عدد(5850) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا كما تم تنفيذ عدد(138) إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك عدد(3697) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا ،بالإضافة إلى عدد (2323) إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ عدد(3791) إزالة بإقليم مصر الوسطى , إلى جانب تنفيذ عدد (6843) إزالة بإقليم مصر العليا .

وتابع قائلا : بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات .