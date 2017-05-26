أعلنت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ سوزان ثورنتون أن الصين باتت مدركة لواقع أن هناك وقتا محدودا لحل أزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي من خلال المفاوضات ولذلك صارت منفتحة على فكرة فرض عقوبات على بيونج يانج.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة عن ثورنتون قولها في بكين إن الوقت المتبقي للتعامل مع الوضعية التي خلقتها كوريا الشمالية بات محدودا، معتبرة أن الصينيين يعرفون أنه ليس لديهم الكثير من الوقت للعمل على إحضار الكوريين الشماليين إلى طاولة المفاوضات ولذلك اختلفت حساباتهم.

وأوضحت أن حسابات بكين حول حجم الضغوطات التي تمارسها على بيونج يانج مرتبطة بمدى تسامحها مع احتمال عدم الاستقرار وهو تسامح منخفض.

وقد أجرت كوريا الشمالية عشرات التجارب الصاروخية آخرها الأحد الماضي كما اختبرت قنبلتين نوويتين منذ بداية عام 2016، في تحد واضح لقرارات مجلس الأمن.