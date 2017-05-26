أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الاربعاء المقبل، الموافق 31 مايو الجارى، هو آخر أيام تحصيل القسط الثالث من الأقساط ربع السنوية لكافة الحاجزين المستوفين للشروط والمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي، التي سيتم تسليمها خلال عام (الإعلان الثامن - الكراسة الزرقاء) حيث بدأ التحصيل من أول مايو.

وأكد الوزير أن أول يونيو المقبل، ولمدة شهر، سيبدأ تحصيل القسط الثالث للحاجزين المستوفين للشروط المحولين من مدينة السلام والقاهرة الجديدة إلى كل من مدينة الشروق و 15مايو وبدر، وكذلك حاجزى المرحلة الثانية لمشروع 6 أكتوبر (دهشور)، كما سيبدأ فى نفس الفترة سداد القسطين الأول والثانى، للحاجزين الذين لم يقوموا بسدادهما فى موعدهما اللذين كانا مقررين في الأول من نوفمبر من العام الماضي، والأول من فبراير من العام الحالي، حيث سيتاح لهم سداد الأقساط الثلاثة، إضافة إلى غرامة التأخير.

وأشارت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إلى أن بنك التعمير والإسكان قام بإرسال رسائل نصية على أرقام تليفونات الحاجزين لتحصيل قيمة الأقساط ربع السنوية عن طريق خدمة “فوري” المتعاقد معها، والتي يتوافر لديها عدد من المنافذ الموزعة على مستوى كافة مدن ومحافظات الجمهورية، والتي تبلغ 60 ألف منفذ، بالإضافة لأكثر من 300 فرع من فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، فيما عدا كل من (الفرع الرئيسي بالقاهرة - الفرع الرئيسى بقطاع الفيوم - فرع السويس - فرع كفر صقر قطاع الشرقية - فرع كفر الدوار قطاع البحيرة - بنك قرية الأمراء التابع بكفر الدوار - فرع التعمير - فرع كلية الزراعة - الفرع الرئيسي بقطاع سوهاج). ويمكن للحاجز إرسال رسالة نصية على رقم 1166 تتضمن رقمه القومي، لمعرفة المنفذ المتاح لسداد القسط وكود الدفع الخاص به.