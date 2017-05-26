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تشييع جنازة المطرب «شهاب حسني» من مسجد السلام.. اليوم
المطرب الراحل شهاب حسني

تشييع جنازة المطرب «شهاب حسني» من مسجد السلام.. اليوم

2017-05-26 09:52:20

تشيع اليوم جنازة المطرب الراحل شهاب حسني من مسجد السلام بالهرم، عقب صلاة الجمعة، والذي وافته المنية قبل ساعات عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

شهاب حسني مطرب لمع نجمه في فترة منتصف التسعينات بعدد من الأغاني الشهيرة، من بينها “وداع” و”بحبك وبس” و”جميلة الجميلات” و”الحب جميل”، وغيرها من الأغاني.

ومن أشهر الأغاني التي قدمها قبل ابتعاده عن الغناء أغنية “جميلة الجميلات”، والتي تقول كلماتها “أشهدلك يا حبيبتي .. أشهد إنك أنتي .. جميلة الجميلات .. أشهد أنك آية .. والعين والرمش حكاية .. يا زينة .. يا زينة .. يا زينة البنات”.

وقد تغيب شهاب حسني عن عالم الفن لفترة اقتربت من 15 عاما، وكان يحضر للعودة مرة أخرى بألبوم غنائي ودويتو مع فنانة شابة، لكن وافته المنية.

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