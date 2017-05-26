أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أنه ابتداء من اليوم وحتى الأحد القادم ستشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، مشيرا إلى أن الطقس سيكون جيدا على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الجمعة، أن جنوب البلاد ستشهد طقس حار في ساعات النهار خلال الفترة القادمة ومعتدل على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومائل للحرارة على شمال الصعيد، فيما سيسود طقس لطيف خلال ساعات الليل، معلنا أن هذا الطقس سيستمر على مدار الـ72 ساعة القادمة.

وحذر من الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر والتي ستؤثر على مستوى الرؤية بالطرق في مناطق القناة والسواحل لشمالية والقاهرة والوجه البحري.