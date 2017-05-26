 Moheet on google
الجمعة 26 مايو 2017 10:23 صباحاً
روابط سريعة
مجلس الدولة: حصول «العاملين» على مقابل نقدي نظير إجازاتهم
مجلس الدولة

مجلس الدولة: حصول «العاملين» على مقابل نقدي نظير إجازاتهم

2017-05-26 09:48:25

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى أحقية العاملين المدنيين بالدولة، الذين انتهت خدمتهم، فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الاعتيادية التى لم تستنفد أثناء مدة الخدمة، دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائى.

وأكد المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للقسم أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده حال خدمته بها، بمجرد انتهاء خدمته لأى من الأسباب المقررة قانونًا لذلك، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل أو طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3