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«الخارجية»: تدشين حملة «وجه مصر الأفريقي» بمشاركة شكري ومشيرة خطاب
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

«الخارجية»: تدشين حملة «وجه مصر الأفريقي» بمشاركة شكري ومشيرة خطاب

2017-05-26 09:31:33
محيط - خالد الريس

أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السياسة الخارجية المصرية تولي اهتماما  خاصا لأفريقيا والتلاحم مع قضاياها نظرا لبعدها الاستراتيجي، مشيرا إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع القمم الأفريقية وجولاته الأفريقية.
وأشار أبوزيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة،  إلى أن وزارة الخارجية قد دشنت حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “وجه مصر الأفريقي” وهي تهدف لإظهار البعد الأفريقي في السياسة والثقافة والتأريخ المصري، مضيفا أن الحملة يشارك بها وزير الخارجية سامح شكري ومرشحة أفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو السفيرة مشيرة خطاب.
وأوضح أن الحملة توضح مساهمة مصر في حركات التحرر الأفريقي وتأسيسها لمنظمة الوحدة الأفريقية ودور مصر في فض المنازعات وحفظ السلام بالقارة ومشاركة مصر في التنمية الأفريقية.
وفي سياق أخر، أشار إلى أن اعتماد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بمجلس الأمن يعني أنه سيعتبر مرجعية أساسية بالأمم المتحدة توثق رؤية مصر في مكافحة الإرهاب.

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