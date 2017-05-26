التحالف الدولي: داعش استخدم مبنى الموصل المستهدف كمخزن للأسلحة2017-05-26 09:53:16
قالت قوات المهام المشتركة، التابعة للتحالف الدولي ضد داعش إن التحقيق بشأن الغارة الجوية التي استهدفت أحد المباني في الموصل الجديدة في مارس الماضي والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح توصلت إلى أن عناصر تنظيم “داعش ” اتخذ من المبنى المستهدف مخزنا للأسلحة والمتفجرات.
وأضاف التقرير حسبما أفادت قناة ” العربية الإخبارية ” أن قناصين من داعش كانا يتحصنان في المكان لحظة محاولة القوات العراقية اقتحام الموقع، وبناء على طلب من قائد ميداني عراقي لدعم جوي، تم استهداف المبنى، ولم يعرف حينها بوجود مدنيين في الموقع المستهدف.
وأظهرت نتائج التحقيق فيما بعد أن داعش زرع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في المبنى، حيث كشف الخبراء وجود مواد متفجرة تختلف عن الذخيرة المستخدمة في الغارة الجوية.
-
مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
-
غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
-
تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
-
مقتل 23 داعشياً في قصف جوي واشتباكات بالموصل
قُتل 23 عنصراً من “داعش”، في قصف جوي واشتباكات بالجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق مصدر في الشرطة الاتحاديةالعراقية. فيما قال مصدر أمني آخر إن تنظيم “داعش” أعدم 13 ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
-
شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:33 GMT
-
"الأهلي المصري":ارتفاع صافى الأرباح قبل الضرائب بـ 17%
أعلن البنك الاهلي المصري عن نتائج أعماله عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017،حيث تم تحقيق 17% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10,5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 ...Thu, 25 May 2017 09:58:15 GMT
-
الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمانThu, 25 May 2017 10:05:47 GMT
-
غرفة القاهرة : توافر السلع واستقرار السوق مع دخول رمضان
أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية ،عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات؛ ...Wed, 24 May 2017 10:45:29 GMT