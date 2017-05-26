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التحالف الدولي: داعش استخدم مبنى الموصل المستهدف كمخزن للأسلحة
التحالف الدولي

التحالف الدولي: داعش استخدم مبنى الموصل المستهدف كمخزن للأسلحة

2017-05-26 09:53:16
وكالات

قالت قوات المهام المشتركة، التابعة للتحالف الدولي ضد داعش إن التحقيق بشأن الغارة الجوية التي استهدفت أحد المباني في الموصل الجديدة في مارس الماضي والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح توصلت إلى أن عناصر تنظيم “داعش ” اتخذ من المبنى المستهدف مخزنا للأسلحة والمتفجرات.
وأضاف التقرير حسبما أفادت قناة ” العربية الإخبارية ” أن قناصين من داعش كانا يتحصنان في المكان لحظة محاولة القوات العراقية اقتحام الموقع، وبناء على طلب من قائد ميداني عراقي لدعم جوي، تم استهداف المبنى، ولم يعرف حينها بوجود مدنيين في الموقع المستهدف.
وأظهرت نتائج التحقيق فيما بعد أن داعش زرع كمية كبيرة من المواد المتفجرة في المبنى، حيث كشف الخبراء وجود مواد متفجرة تختلف عن الذخيرة المستخدمة في الغارة الجوية.

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