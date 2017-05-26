أرسلت إدارة النادى الأهلى خطابًا رسميًا الى اتحاد الكرة تطلب فيه إقامة مباراة الوداد البيضاوى المغربى فى ثالث جولات المجموعة الرابعة بدورى الأبطال الإفريقى باستاد الجيش المصرى فى برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج والمقرر لها الاحد 4 يونيو المقبل.

وكانت إدارة القلعة الحمراء قد حصلت على موافقة بحضور 5 آلاف متفرج فى مباراة الجولة الأولى من ذات المجموعة أمام زاناكو والتى أقيمت فى استاد الجيش المصرى ببرج العرب، ويبذل اللواء شيرين شمس مدير النادى جهودًا كبيرة فى التواصل مع القيادات الأمنية للحصول على جميع الموافقات مبكرًا تجنبًا لدخول النادى فى أزمات.

وعقد شمس العديد من الإجتماعات على مدى الساعات الماضية مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة تارة ووليد مهدى مدير إدارة المباريات تارة أخري، بجانب إتصالاته المتواصلة مع ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة للحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف متفرج لتلك المواجهة التى يحتاج أبناء الرداء الأحمر للدعم فيها خاصة انها امام منافس قوى .