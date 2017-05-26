تهديد خطير ضد «السعودية» في 7 رمضان2017-05-26 09:21:34
بدأت عناصر مجهولة، في تبني الحشد لثورة شعبية، يوم 7 رمضان، في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إسقاط النظام، ونشر الفوضى في البلاد، بذريعة رد الحقوق وإطلاق سراح السجناء والحصول على الكرامة.
الدعوة التي بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وخُصصت لها قناة على موقع “يوتيوب”، تعمل على بث مقاطع فيديو، تظهر السلبيات في المجتمع السعودي، وتحرض الشعب للخروج على الملك سلمان بن عبدالعزيز، واتهامه بتدمير ثروات البلاد.
ويزعم القائمون على الثورة، أن القمة الأخيرة التي عقدتها القيادة السعودية، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمثابة “فتح خزائن” الرياض لأمريكا، متجاهلة الهدف الأساسي منها؛ وهو محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.
أصحاب الدعوة، يستهدفون بشكل أساسي أيضاً، ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بصفته وزير الدفاع، واتهامه بتبديد أموال الشعب، في حرب اليمن.
اللافت في دعوة الفوضى، يوم 7 رمضان، تفاعلها بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اندلاع الخلافات بين السعودية وقطر، على خلفية تصريحات الأمير تميم بن حمد ضد الرياض، والعواصم الخليجية الأخرى.
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