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بالفيديو.. بابا الفاتيكان يضرب ترامب بعد «التحرش» به
ترامب وبابا الفاتيكان

بالفيديو.. بابا الفاتيكان يضرب ترامب بعد «التحرش» به

2017-05-26 09:13:27

وثقت كاميرات قناة “CNN” الأمريكية، مشهداً طريفاً، جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبابا الفاتيكان فرنسيس، أثناء جلسة تصوير جمعت بينهما، على هامش لقائهما، الذي عقد منذ أيام قليلة.

ويظهر في مقطع الفيديو، لحظة قيام الرئيس الأمريكي، بممازحة فرنسيس؛ حيث قام ترامب بمشاغبة البابا بالطرق على يده، وقام الأخير بالرد عليه بضربه، بطريقة مضحكة.

يذكر أن العديد من المواقع الأجنبية، قد أشاروا إلى أن البابا “لم يكن حتى يبتسم”، في الاجتماع مع الرئيس الملياردير، وأنه كان غاضباً من ترامب، وقاموا بمقارنة لقاءات فرنسيس بالرؤساء الآخرين، مثل أوباما.



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