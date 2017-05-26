ننشر اعترافات المتهمين في «الفيروس الغامض»2017-05-26 09:06:17
أدلى رضا. ا ونادية. م، المتهمين باختلاق واقعة الفيروس الغامض بشبرا الخيمة، باعترافات مثيرة أمام نيابة شبرا الخيمة، حيث تبين أنه لا يوجد فيروس فى المنطقة، وأنهما المتسببين فى وفاة الأطفال الثلاثة “سيف وجنا وملك، وإصابة 12 شخصًا، حيث أكدا المتهمين أنهم قاموا بوضع سم على هيئة عشب فى مشروب لأسرتهم بهدف التخلص من الأسرة للاستيلاء على ميراثهما لسداد ديون تراكمت عليهما من جراء توظيف الأموال.
وقال المدعو رضا ا، المتهم الرئيسي أمام تحقيقات النيابة: إن تورطه في العديد من الديون، هي من دفعته إلى ارتكاب تلك الواقعة الشنعاء، مضيفًا أن الحاجة إلى المال دفعته إلى التخلص من أفراد أسرته لكي يحصل على الميراث، ويقوم بسداد جميع ديونه.
وأضاف المتهم أمام النيابة، أنهما قاما بالحصول على نوع سام من عشب نادر حصل عليه من أحد البدو، واتفق مع زوجته على التخلص من الكبار من أسرتهما، ليستوليا على ميراث منهم ليسددا ديونهما، التى تراكمت عليه وزوجته من وراء توظيف الأموال التى قام بها، وبالفعل قام بوضع السم لهم فى مشروب وشاءت الأقدار أن يموت نجله ويدعى سيف ونجلة شقيقة زوجته وتدعى جنا أمجد وطفلة أخرى تدعي ملك محمد وإصابة 12 شخصا بينهم الكبار من الأسرة.
واعترفت، المتهمة نادية. م، زوجة المتهم الأول، باختلاق تلك الواقعة، أن مطالبة أصحاب المال لهما بأموالهم، وتهديدهم لهما باستمرار، هما السبب الرئيسي في اختلاق الواقعة.
فيما أمرت النيابة العامة بشبرا الخيمة، حبس المتهم وزوجته، أربعة أيام على ذمة التحقيق.
ترجع وقائع القضيه قبل شهرين عندما لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب 12 آخرون من أسرة واحدة وأرجعت الأجهزة فى ذات الوقت السبب إلى وجود فيرس غامض فى الجو أدى لوفاة الأطفال وإصابة الآخرين وهو الأمر الذى أصاب مصر كلها بالهلع وانتفضت وزارة الصحة.
وجاءت نتائج كل التحاليل بخلو المنطقة أو أجسام المرضى من أي فيروسات غامضة وهو الأمر الذي آثار قلق رجال المباحث، فتم تشكيل فرق بحث أشرف عليه اللواء علاء سليم مدير مباحث القليوبية، وقاده العميد محمد عبدالهادي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا، والمقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أن والد أحد الضحايا وزوجته لم ينالهما أى أذى من جراء، ما سمى بالفيروس فتم وضعهما تحت المراقبة ورصد تحركاتهما إلى أن توصلت جهود الأمن إلى أنهما من اختلقا الواقعة، وألقى القبض عليهما.
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